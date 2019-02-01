Начал действовать новый порядок признания детей находящимися в социально опасном положении

Минск, 1 февраля. Вступило в силу положение о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении (СОП), которое было принято постановлением Совета министров № 22 от 15 января.

Положение регулирует деятельность госорганов, государственных и иных организаций в выявлении детей, находящихся в СОП, организации и проведении социального расследования, принятие решения о признании ребенка находящимся в социально опасном положении.

Также определен порядок выявления таких детей, проведения социального расследования (изучение положения и обследование условий жизни и воспитания ребенка), принятия решения о признании ребенка находящимся в СОП, контроль за его исполнением и обжалование такого решения и порядок реализации мероприятий, направленных на устранение социально опасного положения и обеспечение контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей.

Постановлением установлены критерии и показатели социально опасного положения. К числе главных: не удовлетворение родителями основных жизненных потребностей ребенка (оставление без пищи, препятствие получению обязательного общего базового образования, систематическое невыполнение рекомендации медработников по диагностике, лечению и медицинской реабилитации ребенка, что угрожает его жизни и здоровью); необеспечение родителями надзора за поведением ребенка и его образом жизни, вследствие чего ребенок совершает правонарушения; аморальный образ жизни родителей, злоупотребление ими своими правами или жестокое обращение с ребенком.

Решения о признании детей находящимися в социально опасном положении, принятые до вступления в силу данного постановления, подлежат пересмотру в течение шести месяцев после вступления документа в силу.

По последним данным Министерства образования, в Беларуси в СОП находится 24 тысячи детей. До 1 августа их дела будут пересмотрены в соответсвии с новыми критерями.