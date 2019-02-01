Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к национальной валюте

Минск, 1 февраля. Национальный банк планирует подготовить стратегию повышения доверия к национальной валюте. По сведениям БелаПАН, регулятор уже разработал соответствующую карту задач.

Предполагается, что в документе будут перечислены дальнейшие шаги властей по снижению степени долларизации экономики.

При этом, по сведениям БелаПАН, Нацбанк намерен отказаться от использования терминов "дедолларизация" и "долларизация". Вместо "долларизации" в стратегии повышения доверия к национальной валюте планируется использовать понятие "валютизация".

Напомним, в 2017—2018 годах правительство и Нацбанк утвердили план дедолларизации экономики. Во время расширенного заседания правления Нацбанка в январе 2019 года регулятор подвел итоги реализации этой политики.

По данным Нацбанка, если в конце 2016 года на долю валютных депозитов приходилось 70,9% банковских вкладов, то к концу 2018-го этот показатель снизился до 64,9%. Доля валютных кредитов, соответственно, за 2017—2018 годы уменьшилась с 54,9 до 48,4%.

"В 2019 году Национальный банк продолжит принимать меры по снижению уровня долларизации экономики имеющимися в его распоряжении инструментами. К концу 2019 года и в последующие годы удельный вес кредитов в национальной валюте в совокупной структуре кредитов устойчиво должен быть выше 50%", — заявил на январском расширенном заседании правления Нацбанка зампредседателя Сергей Калечиц.

Международный валютный фонд по итогам осенней миссии подготовил специальную записку, в которой рекомендовал властям Беларуси создать стратегию по дальнейшей дедолларизации экономики. Для решения этой задачи эксперты фонда советовали принимать меры, направленные на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, а также делать шаги, предусматривающие структурные реформы.

По мнению МВФ, высокая финансовая долларизация ставит белорусскую экономику в уязвимое положение и угрожает тем, что в случае внешних шоков и снижения курса рубля обязательства предприятий, номинированные в инвалюте, могут резко вырасти.

"Долларизация усиливает связанные с ликвидностью риски и кредитные риски, а также снижает эффективность денежно-кредитной политики. Уровень долларизации является высоким в Беларуси, хотя в последние годы он постепенно снижается благодаря более взвешенной макроэкономической политике", — считают эксперты МВФ.