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Дата распечатки: 01.02.2019 09:21
 
01.02.2019 08:56 Общество

Лукашенко — патриарху Кириллу: Вы с особым вниманием и заботой относитесь к Беларуси

Минск, 1 февраля. Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием со дня патриаршей интронизации, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Как отметил глава государства, служение патриарха Кирилла как предстоятеля Русской православной церкви и видного общественного деятеля, радеющего за духовно-нравственное возрождение общества, развитие культуры, продвижение мира и решение сложнейших проблем современности, является примером подлинного гуманизма.

"Вы с особым вниманием и заботой относитесь к Беларуси, духовно поддерживаете верующих, проявляете искреннюю заинтересованность в благополучии нашего Отечества. Мы признательны за прилагаемые вами усилия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в ближнем и дальнем зарубежье", — говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (СССР). Епископ Русской православной церкви. С 1 февраля 2009 года — патриарх Московский и всея Руси.

БелаПАН.

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