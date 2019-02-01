"Беларусбанк" возобновил кредитование граждан для покупки жилья

Минск, 1 февраля. "Беларусбанк" — крупнейший банк страны — 1 февраля возобновил кредитование физических лиц для покупки недвижимости у застройщиков, сообщает пресс-служба банка.

Процентная ставка по таким кредитам составляет ставку рефинансирования Национального банка (сейчас 10%. — БелаПАН.), увеличенную на 6 процентных пунктов.

Кроме того, по кредитам на строительство недвижимости при расчете желаемой суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителя.

Решение ввести мораторий на выдачу кредитов на покупку жилья "Беларусбанк" принял в ноябре минувшего года. Предполагалось, что мораторий перестанет действовать 31 декабря 2018 года, но он был продлен до конца января.

14 декабря Нацбанк направил коммерческим банкам письмо с рекомендацией "при формировании бизнес-планов развития банков на 2019—2020 годы, в том числе планов кредитования", учитывать поручение главы государства "по стимулированию участия широкого круга банков в кредитовании граждан для строительства жилья".

В декабре к коммерческим банкам также обратилось Министерство архитектуры и строительства. Ведомство отметило, что в 2019 году на кредитование покупки жилья, построенного в рамках госзаказа, банки должны будут направить 550 млн рублей. Минстройархитектуры просило банки увеличить в 2019 году объем выдачи кредитов на покупку жилья, построенного в рамках госзаказа.