Правительство утвердило комплекс мер по реализации программы развития Оршанского района до 2023 года

Минск, 1 февраля. Правительство утвердило комплекс мер по реализации программы развития Оршанского района (Витебская область) до 2023 года постановлением от 28 января № 58.

Как сообщила пресс-служба правительства, предусмотрены ряд мероприятий по созданию условий для роста доходов населения, обеспечению комфортной жизни за счет более эффективного использования промышленного, аграрного, транспортно-логистического, туристического и природно-ресурсного потенциала Оршанского района, наращиванию экспорта товаров, активизации предпринимательской и инвестиционной инициативы.

В документе предусмотрены мероприятия по 18 направлениям: промышленность, АПК, транзит и логистика, транспорт, строительство, соцподдержка, занятость, развитие малого и среднего предпринимательства, "Умный город", ЖКУ, здравоохранение, образование, культура, торговля, туризм и другие. Для мероприятий установлены сроки исполнения, объемы и источники финансирования, указаны заказчики, ответственные исполнители.

Так, основная цель в промышленности — обеспечить устойчивое развитие машиностроительных организаций и повышение их конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Для этого проведут модернизацию в ОАО "Станкозавод "Красный борец", на Оршанском инструментальном заводе, Заводе приборов автоматического контроля, в "Оршаагропроммаше". Модернизация также ждет ОАО "Техника связи", Оршанский авиаремонтный завод, Оршанский льнокомбинат, "Свiтанак". Льнокомбинату поручено развивать сотрудничество с брендовыми компаниями, торговыми сетями (IKEA, Wallmart, Inditex и другими). Общее финансирование по промышленной подпрограмме, которая включает 240 индикаторов и показателей, составит 429,5 млн рублей.

В АПК целью будет повышение эффективности и финансовой устойчивости организаций, конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. Средняя зарплата в 2023 году должна составить 1.039 рублей. Финансирование в АПК и лесном хозяйстве составит 902,6 млн рублей.

Для развития логистической системы и транзитного потенциала предусмотрены строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша" с созданием международного торгового городка, реконструкция аэродрома Орша, модернизация железнодорожной инфраструктуры.



В транспортном секторе планируется обновить парк подвижного состава для городских и пригородных перевозок, обеспечить доступ к Wi-Fi на автовокзале Орши и в транспорте, провести ремонт дорог и мостов.



До 2023 года включительно в Оршанском районе введут 146 тыс. кв. м жилья, в том числе 45,3 тыс. кв. м с господдержкой.



Подпрограмма "Умный город" предусматривает подключение абонентов к IMS-платформе, внедрение технологии GPON. 90% учреждений образования подключатся к проекту "Электронная школа".



Ожидаемая средняя продолжительность жизни в 2023 году в регионе составит 75,2 года. Доля врачей общей практики в общем количестве участковых врачей-терапевтов в 2020 году должна составить 100%. Запланировано строительство новой поликлиники и детского сада.



Для развития туризма Оршанский район включат в турмаршруты "Белорусский венок" и "Из варяг в греки вдоль Днепра". Финансовую поддержку обещают агроэкотуризму, в регионе также хотят развивать промышленный туризм.



Удельный вес занятых в малом и среднем предпринимательстве в 2023 году составит 25% от общей численности занятых в экономике Оршанского района.



Уровень зарегистрированной безработицы в 2019—2023 годах не должен превышать 0,7%.