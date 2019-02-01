Румас: Правительство удовлетворено первыми итогами действия декрета о развитии цифровой экономики

Минск, 1 февраля. Беларусь ставит перед собой задачу стать одним из ключевых центров Восточной и Центральной Европы по развитию искусственного интеллекта, заявил премьер-министр Сергей Румас 1 февраля на международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии" в Алматы (Казахстан).

По его словам, в Беларуси развитие цифровых технологий является национальным приоритетом и одним из важнейших драйверов социально-экономического развития государства. "Президентом нашей страны несколько лет назад был обозначен курс на построение "ИТ-страны". Для этого формируется правовая и регуляторная среда, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, идет технологическая и организационная трансформация традиционных отраслей экономики. Сегодня в стране на законодательном уровне урегулировано использование токенов и технологии блокчейн. Приступила к работе первая в СНГ криптобиржа", — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что по экспорту программного обеспечения на душу населения Беларусь сегодня опережает США, Китай и Индию. Во многом это произошло благодаря подписанному в конце 2017 года декрету президента "О развитии цифровой экономики", добавил он.



"В итоге мы получили взрывной рост резидентов — только в прошлом году в Парк [высоких технологий] пришло больше компаний, чем за все 12 лет его предыдущего существования. Сейчас количество резидентов в ПВТ составляет более 450 компаний. Визитной карточкой парка является развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Более 80 компаний в ПВТ успешно занимаются в этой сфере", — сказал Румас.



Он обратил внимание, что инвестиции в инфраструктуру позволили Беларуси подняться на 29-е место в мире по уровню проникновения услуги фиксированного высокоскоростного доступа в интернет.

"Но одновременно мы осознаем, что процессы цифровизации по определению выходят за пределы границ любой, даже самой развитой, страны. Долгосрочный успех невозможен без объединения усилий не только на национальном, но и на межгосударственном уровне. Общий успех проектов по цифровой трансформации экономик стран ЕАЭС зависит от одновременных и взаимных усилий всех заинтересованных сторон, их готовности к сотрудничеству, — заявил белорусский премьер. — Мы видим, что на практике страны имеют не только различную скорость, но иногда и различное направление преобразований. Это касается и развития цифровой экономики, и законодательства. Нам необходимо не просто двигаться параллельным курсом, а действовать сообща. Чтобы получить реальный синергетический эффект, нужно вместе работать на трансграничном и глобальном ИТ-рынке, использовать все то лучшее, что было создано на национальном уровне".

Декрет "О развитии цифровой экономики" был принят в конце декабря 2017 года. Он продлил действовавшие и утвердил новые налоговые льготы для резидентов Парка высоких технологий, легализовал институты английского права, а также бизнес на основе технологии блокчейн, в том числе криптовалюты.