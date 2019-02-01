Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 01.02.2019 14:00
 
01.02.2019 13:20 Экономика, Финансы

Доллар США подорожал, евро и российский рубль подешевели перед выходными

Минск, 1 февраля. 1 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, увеличился — к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро уменьшился на 0,0020 рубля (0,08%) и составил 2,4705 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0076 рубля (0,35%) до 2,1575 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0014 рубля (0,04%) и составил 3,2874 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефть дешевеет в пятницу, стоимость барреля марки Brent к полудню составляла около 60,5 доллара.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 30,24 копейки и составил 65,6601 рубля.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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