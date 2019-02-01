В Минске задержаны директор и два администратора одного из стриптиз-клубов

Минск, 1 февраля. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома совместно с бойцами ОМОНа 31 января задержали директора одного из столичных стриптиз-клубов — женщину 1972 года рождения, а также двух администраторов заведения — женщин 1981 и 1986 годов рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУВД, задержанные на протяжении нескольких лет с корыстной целью "предоставляли посетителям стриптиз-клуба, преимущественно иностранцам, подчиненных танцовщиц для оказания платных интимных услуг".

Материалы милиции переданы в Ленинский районный отдел СК Минска для квалификации действий каждой из фигуранток дела.