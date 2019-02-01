Лукашенко требует убрать все лишнее из школьных и вузовских программ

Минск, 1 февраля. В образовательных программах школ и вузов должно остаться только самое нужное, заявил Александр Лукашенко 1 февраля, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования.

На совещании присутствовали глава Администрации президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, ректор БГУИР Вадим Богуш, директор Национального института образования Валентина Гинчук, а также директор минской гимназии № 10 председатель Белорусского педагогического общества Марина Ильина, сообщает пресс-служба президента.

"Мы договорились о том, что начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное, — сказал Лукашенко. — И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний".

По его словам, он видит все недочеты школьной программы, поскольку ему приходится сталкиваться с ней каждый день. "Похоже, математиков одних только готовим, — отметил глава государства. — Давайте говорить откровенно, не хочу быть ретроградом: нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков. Понятия в математике [у школьников] должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего".



"В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от этой математики, от учебы. Я не хочу, чтобы математики обиделись на мои рассуждения, я ничего плохого о них не сказал. Но еще раз повторяю: математик — это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном в вузе. А мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу. Зачем вы это делаете?" — поинтересовался Лукашенко.

В качестве другого примера он привел биологию. "Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви! — возмутился Лукашенко. — Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну, ответьте мне на этот вопрос... Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать? Если ты будущий биолог, если биологию взял за основу, да, это надо. Но сколько таких у нас? Вот в чем проблема".

По мнению Лукашенко, учебники необходимо обновлять в соответствии с новыми программами, поскольку "это икона, это святое". "Я как педагог по образованию отношусь к учебнику, как к иконе, даже в современной жизни, когда книга не стала потребной, насущной для людей: интернет и прочее… Одно другое, правда, не исключает. Но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная. И нам с этих позиций надо было подойти к учебникам, прежде всего в школе", — убежден глава государства.