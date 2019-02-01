Следственный комитет не нашел оснований для проверки высказываний министра внутренних дел Шуневича

Минск, 1 февраля. Следственный комитет отказал в проведении проверки высказываний министра внутренних дел Игоря Шуневича. Это следует из ответа, который правозащитник Валентин Стефанович получил на свое обращение.

Напомним, Стефанович и председатель закрытого властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий направили заявления в СК и Генеральную прокуратуру с требованием привлечь Шуневича к уголовной ответственности в связи с его дискриминационными, по их мнению, высказываниям.

В ответе из Следственного комитета отмечается, что в заявлении "нет объективных данных, которые указывают на наличие признаков преступления", а в упомянутых в заявлении информационных ресурсах "формулировок, фраз и выражений, направленных на возбуждение социальной вражды или розни, не выявлено".

"Таким образом, без всяких лингвистических экспертиз представители СК взяли и решили, что в высказываниях Шуневича нет разжигания вражды, там даже не провели проверку по заявлению в порядке и в сроки, установленные УПК, — отметил Стефанович. — Кроме того, дальше в своем ответе СК пишет, что "чье-либо мнение, комментарии к событиям, которые произошли, не являются причиной для проведения проверки в порядке, установленном УПК".

Ранее Генпрокуратура также сообщила, что не видит оснований для реагирования на высказывания Шуневича.

Речь идет об интервью министра телеканалу ОНТ, в котором он высказался по поводу граждан Беларуси, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их "дырявыми".

Как отмечали правозащитники, "в белорусском обществе и так достаточно высокий уровень гомофобии, что иногда приводит даже к совершению преступлений против жизни и здоровья граждан по мотивам ненависти именно по признаку их сексуальной ориентации". "Вместо того чтобы противостоять таким негативным проявлениям, министр Шуневич позволяет себе употреблять жаргонизмы, характерные для носителей криминальной субкультуры либо носителей неонацистских взглядов", — подчеркивалось в обращении.

"Данные высказывания носят крайне оскорбительный характер, пропагандируют в белорусском обществе ненависть и дискриминацию в отношении граждан страны по признаку их сексуальной ориентации, способствуют их дальнейшей стигматизации", — отмечали авторы.

Правозащитники считают, что высказывания Шуневича, который является должностным лицом, представляют собой "не что иное, как подстрекательство к дискриминации, вражде к гражданам страны по дискриминационному признаку — сексуальной ориентации, формируют неприязнь, чувство отвращения, ненависти и вражды к представителям данной группы". По их мнению, в действиях министра внутренних дел может содержаться состав преступления по ст. 130 УК Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни).