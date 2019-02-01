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Дата распечатки: 01.02.2019 17:04
 
01.02.2019 16:38 Общество

В Беларуси будет единая магистратура для подготовки научно ориентированных специалистов

Минск, 1 февраля. В Беларуси будет единая магистратура для подготовки научно ориентированных специалистов. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Александру Лукашенко о перспективах развития национальной системы образования. Фрагмент встречи был показан по телеканалу "Беларусь 1"

"До недавнего дня у нас функционировали два вида магистратуры — научно-ориентированная и практико-ориентированная, — сказал Карпенко. — Сейчас будет один вид магистратуры, нацеленный на подготовку научно-ориентированных специалистов под инновационные, конструкторские разработки, а также под педагогическую деятельность". 

По его словам, работа в этом направлении уже начата. "Мы создали модель такой магистерской подготовки и сейчас работаем над учебными планами, программами, — отметил министр. — Укрупнены научно-ориентированные, инновационные и педагогические специальности магистратуры. В ближайшее время будут сформированы цифры приема в магистратуру как на бюджетной, так и на платной основе. И таким путем будем двигаться дальше". 

Карпенко подчеркнул, что магистратура должна готовить кадры, которые "в перспективе будут влиять на инновационное развитие экономики, на научную сферу и педагогическую деятельность". 

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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