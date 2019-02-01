Гродненские журналисты Киркевич и Денисов оштрафованы за сотрудничество с "Белсатом"

Минск, 1 февраля. Суд Ленинского района Гродно 1 февраля оштрафовал журналистов-фрилансеров Александра Денисова и Александра Киркевича за сотрудничество с телеканалом "Белсат". Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, они признаны виновными в незаконном изготовлении и распространении продукции средств массовой информации (ч. 2 ст. 22.9 КоАП). Судья Руслан Гурин назначил обоим штраф в размере 30 базовых величин (765 рублей).

Поводом для административного преследования стал видеорепортаж, показанный 7 декабря 2018 года в эфире "Белсата". В сюжете рассказывалось о намерении гродненских историков и общественных активистов открыть для посещения туристов городские подвалы.

Журналисты в суде отказались давать какие-либо пояснения.

"Результат предсказуем, никаких иллюзий я не имел, вряд ли следует ожидать каких-то оправдательных приговоров, — отметил Киркевич в комментарии пресс-службе БАЖ. — Журналиста нужно судить за клевету, за деятельность против своей страны, но не за материалы о культуре, истории, туристическом потенциале своего города. Это нонсенс".

По словам Денисова, у него возникло ощущение, что вопрос заключался только в размерах штрафа. "Я очень возмущен тем, что судят за то, что делаешь культурный материал, вполне безобидный, рекламирующий и наш город, и нашу страну. Буду обязательно оспаривать решение в областном суде", — заявил он.