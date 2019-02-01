В Новолукомле весной 2019 года начнут реконструировать крупнейшую в Беларуси электростанцию

Минск, 1 февраля. Реконструкция системы теплоснабжения мощнейшей в Беларуси электростанции — Лукомльской ГРЭС, расположенной в Новолукомле (Чашникский район Витебской области), начнется в марте нынешнего года, сообщает пресс-служба государственного производственного объединения "Белэнерго".

Реконструкция электростанции, установленная мощность которой составляет 2.889,5 МВт, является одним из этапов интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему страны.

На Лукомльской ГРЭС будет построена котельная с паровыми котлами, работающими на газе и мазуте. Для покрытия дефицита энергопотребления в ночные часы и обеспечения теплом Новолукомля предполагается установить два водогрейных котла мощностью 40 МВт каждый. С этой же целью на котельной "Северная" в Витебске установят электрокотлы мощностью 20 МВт. Это позволит сократить потребление газа на энергоисточниках двух городов за счет использования для производства тепла электричества от БелАЭС.

Реконструкцию электростанции в Новолукомле и котельной в Витебске планируется завершить в 2020 году.

Помимо этого в 2019—2021 годах Лукомльскую ГРЭС и Новополоцкую ТЭЦ планируется оборудовать пиково-резервными источниками, которые необходимы для того, чтобы не допустить перерывов в электроснабжении в случае аварийного отключения БелАЭС.