ГТК: Упрощение таможенных процедур будет продолжено

Минск, 1 февраля. Актуальная задача на 2019 год — завершить работу над новой редакцией закона "О таможенном регулировании". Об этом было заявлено на коллегии Государственного таможенного комитета 1 февраля.

"В нынешнем году также в приоритете постоянное повышение качества и результативности таможенного администрирования: белорусская таможня дальше будет следовать выбранному курсу по упрощению таможенных процедур, ускорению товаропотоков, обеспечению экономической безопасности страны", — сообщает ведомство в пресс-релизе по итогам мероприятия.

В 2018 году таможенные органы обеспечили "практически 100% электронного декларирования товаров".

Работа велась в условиях высокой активности международной торговли, постоянного роста объемов товарных и транспортных потоков. Транзит через белорусскую территорию в сравнении с 2017 годом увеличился на 19% до 65 миллионов тонн. На 20% возрос объем товаров, вывозимых автомобильным транспортом.

"К концу 2018 года нам удалось выйти на активное использование автоматического выпуска товаров: каждая пятая экспортная партия товаров оформляется сегодня без участия сотрудника таможенных органов, 8 из 10 экспортных партий товаров оформляются до пяти минут. Таким образом, режим автовыпуска ежегодно в каждую смену замещает работу 13 должностных лиц таможни, что позволяет перенаправить силы на более загруженные участки таможенной границы", — заявил глава ГТК Юрий Сенько.