Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/01/991073/
Дата распечатки: 01.02.2019 20:11
 
01.02.2019 19:27 Экономика

ГТК: Упрощение таможенных процедур будет продолжено

Минск, 1 февраля. Актуальная задача на 2019 год — завершить работу над новой редакцией закона "О таможенном регулировании". Об этом было заявлено на коллегии Государственного таможенного комитета 1 февраля.

"В нынешнем году также в приоритете постоянное повышение качества и результативности таможенного администрирования: белорусская таможня дальше будет следовать выбранному курсу по упрощению таможенных процедур, ускорению товаропотоков, обеспечению экономической безопасности страны", — сообщает ведомство в пресс-релизе по итогам мероприятия.

В 2018 году таможенные органы обеспечили "практически 100% электронного декларирования товаров".

Работа велась в условиях высокой активности международной торговли, постоянного роста объемов товарных и транспортных потоков. Транзит через белорусскую территорию в сравнении с 2017 годом увеличился на 19% до 65 миллионов тонн. На 20% возрос объем товаров, вывозимых автомобильным транспортом.

"К концу 2018 года нам удалось выйти на активное использование автоматического выпуска товаров: каждая пятая экспортная партия товаров оформляется сегодня без участия сотрудника таможенных органов, 8 из 10 экспортных партий товаров оформляются до пяти минут. Таким образом, режим автовыпуска ежегодно в каждую смену замещает работу 13 должностных лиц таможни, что позволяет перенаправить силы на более загруженные участки таможенной границы", — заявил глава ГТК Юрий Сенько.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 01 Февраль 2019, 20:11
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск