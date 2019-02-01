Правительство видит "очень большой резерв" для снижения затрат в ЖКХ

Минск, 1 февраля. Одной из главных задач в 2019 году перед организациями системы жилищно-коммунального хозяйства будет снижение затрат, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на заседании коллегии Минжилкомхоза 1 февраля.

"Мы видим очень большой резерв в жилищно-коммунальном хозяйстве для снижения затрат. Нужно сделать все для того, чтобы снизить затраты. Естественно, это будет сказываться на тарифах для населения", — цитирует чиновника пресс-служба Совмина.

Кроме того, по его словам, совершенствуются подходы к капитальному ремонту. Подготовлен проект указа президента о совместном с населением проведении тепловой модернизации. Среди задач также замена лифтов в жилфонде и перевод котельных на местные виды топлива.