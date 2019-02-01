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Дата распечатки: 01.02.2019 23:09
 
01.02.2019 21:45 Экономика

Правительство намерено обеспечить повсеместный сбор вторсырья и его углубленную переработку

Минск, 1 февраля. В Беларуси будут внедрять новые подходы к сбору и переработке вторичных материальных ресурсов, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев 1 февраля на расширенном заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам 2018 года.

"Сбор и переработка вторичных материальных ресурсов — это очень важная задача для страны, и мы здесь имеем очень большой резерв для работы. Поэтому в ближайшее время будет принят ряд нормативных и управленческих решений, чтобы повсеместно был обеспечен сбор вторичных материальных ресурсов и углубленная переработка", — заявил Кухарев, слова которого приводит пресс-служба правительства.

БелаПАН.

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