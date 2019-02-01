Обзор важнейших событий 1 февраля 2019 года

Минск, 1 февраля. В урочище Куропаты под Минском неизвестные вандалы вновь сломали скамейку Клинтона. Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, акт вандализма произошел между 19 и 20 часами 1 февраля. Северинец напомнил, что после того как скамью в первый раз разбили, гранитную плиту с памятной надписью установили на бетонный постамент для меньшей уязвимости. "Сейчас вновь разбили гранит на четыре части", — сказал Северинец.

Вопрос строительства БелАЭС излишне политизирован в Литве и "существенным образом влияет на развитие двусторонних отношений", заявил в интервью литовской газете "Экспресс-неделя" посол Беларуси Александр Король, завершающий свою дипмиссию. "Очень разочаровывали абсурдные выводы Департамента госбезопасности Литвы в отчетах прошлых лет, в которых Беларусь называют недружественной страной, — сказал дипломат. — Вызывают вопросы и публикуемые опросы общественного мнения, в которых люди якобы называют Беларусь страной-недоброжелателем. При этом в живом общении с литовцами я ни разу не слышал, что они опасаются Беларуси. Такие вещи, безусловно, не способствуют улучшению отношений между странами. Серьезно омрачает наши отношения также позиция Литвы по строительству БелАЭС".

Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать необходимо, заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования. "К вопросам образования мы обращаемся постоянно. Я просто хочу прежде всего сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Если есть необходимость, подтолкнуть те реформы, которые идут в образовании. Хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Следственный комитет отказал в проведении проверки высказываний министра внутренних дел Игоря Шуневича. Это следует из ответа, который правозащитник Валентин Стефанович получил на свое обращение. Стефанович и председатель закрытого властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий направили заявления в СК и Генеральную прокуратуру с требованием привлечь Шуневича к уголовной ответственности в связи с его дискриминационными, по их мнению, высказываниями. В ответе из СК отмечается, что в заявлении "нет объективных данных, которые указывают на наличие признаков преступления", а в упомянутых в заявлении информационных ресурсах "формулировок, фраз и выражений, направленных на возбуждение социальной вражды или розни, не выявлено". Ранее Генпрокуратура также сообщила, что не видит оснований для реагирования на высказывания Шуневича. Речь идет об интервью министра телеканалу ОНТ, в котором он высказался по поводу граждан Беларуси, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их "дырявыми".

Суд Ленинского района Гродно оштрафовал журналистов-фрилансеров Александра Денисова и Александра Киркевича за сотрудничество с телеканалом "Белсат". Они признаны виновными в незаконном изготовлении и распространении продукции средств массовой информации (ч. 2 ст. 22.9 КоАП). Судья Руслан Гурин назначил обоим штраф в размере 30 базовых величин (765 рублей). Поводом для административного преследования стал видеорепортаж, показанный 7 декабря 2018 года в эфире "Белсата". В сюжете рассказывалось о намерении гродненских историков и общественных активистов открыть для посещения туристов городские подвалы. Журналисты отказались давать пояснения в суде.

За некачественные жилищно-коммунальные услуги граждане будут платить меньше, соответствующий нормативный правовой акт уже подготовлен. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на заседании коллегии Минжилкомхоза. По его словам, организация, которая не обеспечивает качественное предоставление услуг, будет частично компенсировать их оплату. В частности, такое новшество по оплате может появиться для услуги по водоснабжению.