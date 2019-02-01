Представители Беларуси и Польши обсудили вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности

Минск, 1 февраля. Сотрудники департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор) и Государственного агентства по атомной энергии Польши (PAA) 21—24 января в Гданьске провели очередную встречу представителей ядерных регуляторов двух стран, сообщает пресс-служба Госатомнадзора.

Подобные встречи предусмотрены соглашением между правительствами Беларуси и Польши об оперативном оповещении о ядерных авариях и сотрудничестве в области радиационной безопасности, которое было заключено 26 октября 1994 года.

Представители Госатомнадзора рассказали польским коллегам о развитии регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности в Беларуси, надзоре за ходом строительства Белорусской АЭС, а также мерах, которые белорусский ядерный регулятор принимает для обеспечения безопасности до ввода атомной станции в эксплуатацию. Кроме того, было сказано о партнерской проверке национального доклада о стресс-тестах БелАЭС, ходе выполнения рекомендаций и предложений прошедшей в 2016 году миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности, деятельности МЧС в рамках проектов Инструмента сотрудничества в области ядерной безопасности (INSC) Еврокомиссии и МАГАТЭ.

Специалисты PAA рассказали коллегам из Беларуси об особенностях лицензирования в области ядерной безопасности в Польше, надзоре за обеспечением безопасности исследовательского ядерного реактора "Мария" в районе Сверк города Отвоцка, нынешнем и планируемом сотрудничестве в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ.

"Стороны выразили обоюдное удовлетворение состоявшимся обменом информацией о состоянии ядерной и радиационной безопасности и условились о поддержании и укреплении двусторонних контактов", — говорится в сообщении белорусского ядерного регулятора.