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Дата распечатки: 01.02.2019 20:11
 
01.02.2019 17:25 Фото

Генеральная репетиция новой программы Белгосцирка

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1 февраля состоялась генеральная репетиция новой программы Белгосцирка "Чудесный дом".

Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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Пятница, 01 Февраль 2019, 20:11
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