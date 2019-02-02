Государственная навигационная карта Беларуси стала доступна для всех интернет-пользователей

Минск, 2 февраля. Государственное предприятие "Белгеодезия" с 1 февраля 2019 года предоставило доступ для всех пользователей интернета к государственной навигационной карте Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по имуществу.

Навигационная карта предназначается для: формирования и развития рынка навигационных услуг и технологий; применения в информационных системах, географических информационных системах; использования в интеллектуальных транспортных системах, в системах персональной и мониторинговой навигации автотранспорта, в том числе использующих интернет-ресурсы; интеграции и оптимизации функционирования существующих и перспективных средств и систем навигации.

Государственная навигационная карта состоит из трех составляющих: картографической подложки, дорожного графа и адресной информации.

В качестве картографической подложки используются топографические карты масштаба 1:100 000 на всю территорию Республики Беларусь и масштаба 1:10 000 на территории отдельных городов и посёлков городского типа.

Дорожная сеть представлена дорогами международного, республиканского и местного значения.

В базе данных адресной информации содержатся сведения о более чем 120 городах и поселках городского типа.

Как отмечается в сообщении, в дальнейшем функционал Web-сервиса государственной навигационной карты будет расширяться: по адресной информации — сервис обеспечит определение местоположения объектов (сервис геокодирования), по дорожному графу — сервис даст возможность прокладывать маршруты движения с различными критериями оптимизации (навигационный сервис).

Также будет расширяться и перечень населенных пунктов с адресной привязкой, включая и сельские населенные пункты.

"Предоставление Web-сервиса государственной навигационной карты будет осуществляться на основе лицензионного соглашения", — говорится в сообщении.