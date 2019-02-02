Сидоренко: О психологической устойчивости "Динамо" говорить рано

Минск, 2 февраля. Потерявшее все шансы попасть в плей-офф КХЛ минское "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата 2 февраля на своей площадке обыграло динамовцев Риги — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), не позволив латвийской команде войти в восьмерку сильнейших Западной конференции.

При счете 2:1 хозяева выстояли, играя втроем против шести соперников, а затем реализовали большинство. Тем не менее говорить о психологической устойчивости белорусской команды пока рано, заявил ее главный тренер Андрей Сидоренко на пресс-конференции по окончании встречи.

"Мы ребятам сказали, чтобы в каждом матче отдавались, чтобы работали на победу. Вы, наверное, обратили внимание, что сегодня у нас очень большие проблемы с составом… Мы в полном составе провели только три игры, поэтому о какой-то психологической устойчивости рано говорить", — сказал Сидоренко. В то же время он подчеркнул, что команда в пяти последних встречах набирала очки.

"У нас с Ригой всегда матчи проходят очень упорно и держат и зрителей, и нас в напряжении до последней минуты, — отметил тренер. — Матч мог сложиться в ту или иную сторону, забей Рига в большинстве. Мы очень хорошо прооборонялись и забили в большинстве очень важный гол. Хочу поблагодарить команду: была очень высокая самоотдача, лавка жила, хотели победить, стремились к победе и добились этого".

Сидоренко не стал комментировать высказывание одного из своих ассистентов, который в ходе матча заявил: "Андрея нет — на лавке спокойно" (на скамейке запасных были установлены микрофоны). По утверждению тренера, он таких слов не слышал. В составе хозяев отсутствовали Андрей Костицын и Андрей Степанов. Первый внесен в список травмированных.

4 февраля белорусский клуб встретится дома с лидером сезона московским ЦСКА, 11-го — с ярославским "Локомотивом". 13-го состоится матч в Братиславе против "Слована", а 15-го минское и рижское "Динамо" сыграют в столице Латвии на открытом воздухе. "Я ожидаю два очка", — сказал главный тренер рижан Гиртс Анкипанс, подчеркнув, для его команды каждый матч — это плей-офф.

В таблице Западной конференции "Динамо" по-прежнему занимает предпоследнее 11-е место: 55 игр, 14 побед в основное время, 2 — по буллитам, 31 поражение в основное время, 6 — в овертайме, 2 — по буллитам, 40 очков, разница шайб 107-158.

Бомбардиры (гол+пас): А.Костицын — 28 (14+14), Пулккинен — 25 (10+15), Хауден — 24 (11+13), Верчох — 22 (7+15), Лисовец — 20 (6+14).

Белорусская команда выступает в КХЛ 11-й год. В плей-офф выходила четыре раза: в сезонах — 2010/11, 2011/12, 2014/15 и 2016/17.