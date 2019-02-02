Белорусские пограничники отмечают активизацию незаконной миграции в страны ЕС

Минск, 2 февраля. С начала 2019 года отмечается активизация противоправной деятельности, связанной с незаконным пересечением государственной границы иностранными гражданами на польском и литовском направлениях, сообщает Государственный пограничный комитет.

Так, за нарушение государственной границы Беларуси в январе были задержаны граждане Конго, Нигерии, Ирака, Пакистана. Кроме того, на участке белорусско-украинской границы выявлена гражданка Туркменистана, пытавшаяся пересечь границу в пункте пропуска "Веселовка" с ухищрениями, укрывшись в хозяйственной сумке.

Кроме того, 26 января на участке ответственности Сморгонской погрангруппы в ходе проведения совместных мероприятий с литовскими пограничниками был вскрыт и пресечен канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака.

"Установлены и задержаны все пособники и организаторы противоправной деятельности. Они обвиняются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию Беларуси, а также их последующего незаконного выезда", — сообщает Госпогранкомитет.

Органом дознания Сморгонской погрангруппы в отношении двух организаторов возбуждено уголовное дело по статье 371-1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия.