Минск, 3 февраля. На 84-м году жизни умер известный белорусский переводчик Василь Сёмуха, сообщила в "Фейсбуке" председатель Белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай.

Подробности пока неизвестны.

Василь Сёмуха родился 18 января 1936 года в местечке Ясенец Брестской области. Переводчик с немецкой, польской, латинской, испанской, норвежской, армянской, украинской языков.



В 1959—1964 г.г. работал редактором в белорусском государственном издательстве, затем — инженером в секторе технической информации на Минском тракторном заводе, с 1966 по 1967 год преподавал немецкий язык в школе. В 1967—1972 г.г. — литсотрудник газеты "Літаратура і мастацтва", по совместительству преподавал немецкий язык в БГУ. С 1972 года — редактор издательства "Мастацкая літаратура". С 1977 года — член Союза писателей СССР.



Был уволен с должности редактора издательства "Мастацкая літаратура" в середине 90-х, вскоре после прихода к власти Александра Лукашенко. После этого преподавал всемирную литературу в Белорусском гуманитарном лицее им. Я. Коласа.



Известен как переводчик произведений Гёте, Шиллера, Гофмана, Ницше, Брехта, Томаса Манна, Рильке, Зюскинда, Мицкевича, Райниса и других всемирно известных писателей. Переводил тексты для драматических театров и музыкальных произведений.

В 1995 году перевел на белорусский язык "Новый Завет. Псалтырь", в 2002 — Библию.

Член Союза белорусских писателей.



За плодотворную переводческую деятельность Василий Сёмуха был награжден орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германией", удостоен высшей награды Латвии — Ордена Трех Звезд, он также являлся лауреатом Государственной премии имени Якуба Коласа.