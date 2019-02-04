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Дата распечатки: 04.02.2019 11:17
 
04.02.2019 10:23 Финансы

Нацбанк установил требования к банкам "с повышенным риск-аппетитом"

Минск, 4 февраля. Национальный банк намерен ограничивать системный риск, который генерируют коммерческие банки "с повышенным риск-аппетитом", говорится в письме регулятора, которое кредитные организации получили в конце прошлой недели.

"В основе указанной системы мер будет лежать подход, в соответствии с которым к банкам, реализующим такие бизнес-модели, будут применяться повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов", — говорится в письме регулятора.

Нацбанк поясняет, что в качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, будет использоваться превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам, кредитам и облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска (РВСР).

Как сообщает регулятор, РВСР будут определяться Национальным банком ежемесячно, начиная с февраля 2019 года, на основе средних процентных ставок по новым вкладам и кредитам в национальной валюте крупнейших (системно значимых) банков.

Тема установления повышенных требований к банкам "с повышенным риск-аппетитом" рассматривалась в январе на расширенном заседании правления Нацбанка. "Разброс уровня процентных ставок банков в декабре 2018 года свидетельствует о том, что ряд банков применяют высокорисковые стратегии", — заявил на заседании зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц.

Он отметил, что в целях ограничения системных рисков Национальный банк с 1 марта вводит новый макропруденциальный инструмент.

"В его основе лежит расчетная величина стандартного риска, представляющая собой пороговое значение процентных ставок по операциям, ассоциирующимся с умеренным уровнем риска", — пояснил Калечиц.  

Он подчеркнул, что Нацбанк будет стимулировать банки к более взвешенному поведению, работе по более предсказуемым, менее рисковым бизнес-моделям. "Поэтому установление повышенных относительно расчетной величины стандартного риска уровней процентных ставок повлечет за собой повышение размера отчислений в фонд обязательных резервов и размера требований к капиталу и формированию специальных резервов", — заявил Калечиц.

Дмитрий Заяц, БелаПАН.

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