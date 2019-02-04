В декабре 2018 года общий долг потребителей электричества и тепла вырос на 13,5 млн рублей

Минск, 4 февраля. Задолженность за поставленную белорусским потребителям электрическую и тепловую энергию на 1 января 2019 года составила 1 млрд 72,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

На 1 декабря долг составлял 1 млрд 58,8 млн рублей. Таким образом, за месяц общая задолженность потребителей энергетикам выросла на 13,5 млн рублей.

За 2018 год потребителям поставлено электрической и тепловой энергии на сумму 8,912 млрд. рублей. Оплачено 98,4% поставок.

Организации концерна Государственного военно-промышленного комитета оплатили поставленную им энергию на 99,5%, концерна "Беллегпром" — 98,4%, Минстройархитектуры — 97,8%, Белкоопсоюза — 96,5%, Национальной академии наук (НАН) Беларуси — 95,3%, Минсельхозпрода — 92,3%.

Не рассчитались полностью за поставленную в прошлом году энергию организации коммунальной формы собственности ни в одной из областей, а также в Минске. Уровень оплаты в Брестской области составил 98,3%, в Минске — 96,7%, Гродненской области — 96,5%, Могилевской — 92,9%, Витебской — 92,1%, Гомельской — 90,2%, Минской — 89,1%.

В декабре энергетики поставили электричества и тепла на 897,8 млн рублей, потребители оплатили 98,4% поставленной энергии. Организации Минсельхозпрода рассчитались на 99,4%, Белкоопсоюза — 94,9%, НАН Беларуси — 92,8%, "Беллегпрома" — 88,9%.

Полностью за поставленную в декабре энергию рассчитались только организации коммунальной собственности Минской области. В Брестской области заплатили за 98,2% энергии, в Гродненской — 97,4%, Могилевской — 96,4%, Витебской — 96,3%, в Минске — 95,4%, Гомельской области — 91,1%.