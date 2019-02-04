Лукашенко об увеличении численности пограничников: Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность — важнейший фактор

Минск, 4 февраля. Пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. Об этом, как сообщает пресс-служба президента, заявил Александр Лукашенко 4 февраля при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году.

"Из этого мы прежде всего должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне II Европейских игр", — сказал Лукашенко.

Он поручил обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям страны.

Лукашенко напомнил, что год назад были конкретизированы направления работы Госпогранкомитета по охране границ и усилению правопорядка на приграничной территории. Приняты все необходимые решения. Проведенная оптимизация контрольных процедур на границе позволила повысить эффективность белорусских пунктов пропуска. "Практика показала, что отдельные функции пограничников в ряде случаев могут своими силами выполнять сотрудники таможен. Это рациональный подход, и данную работу нужно продолжить", — отметил белорусский руководитель.

Он также подчеркнул: "С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность — важнейший фактор".

Лукашенко в связи с этим потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы. "Особенно о чем мы с вами договаривались — возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", — сказал Лукашенко.

Перед руководством Госпогранкомитета поставлен ряд вопросов, в том числе насколько способны органы пограничной службы противостоять имеющимся вызовам. "Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году", — подчеркнул официальный лидер.

Он также поинтересовался, какие меры уже осуществляются и будут предприниматься в дальнейшем, чтобы обеспечить безопасность страны, и что еще необходимо сделать для эффективной работы пограничников.