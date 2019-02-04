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Дата распечатки: 04.02.2019 12:56
 
04.02.2019 11:56 Общество

На этой неделе ожидается прохладная с небольшими осадками погода

Минск, 4 февраля. В течение рабочей недели осадков будет немного, а по ночам будет подмораживать, сообщили в Белгидромете.

5 февраля территория страны окажется в области повышенного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью понизится до -1 — 7°С, при прояснениях до -8 — 11°С, максимальная температура днем от -4 до +2°С.

6 февраля под влиянием атмосферных фронтов местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1 — 8°С, днем -3 — +3°С.

7 февраля погоду будет определять область повышенного давления, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2 — 8°С, при прояснениях до -9 — 12°С, днем -3 — +3°С.

8 февраля ночью без существенных осадков, днем под влиянием малоактивного атмосферного фронта местами, преимущественно по северо-западу, пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1 — 7°С, по востоку при прояснениях до -9°С, днем от -2 до +4°С.

БелаПАН.

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