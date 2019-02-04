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Дата распечатки: 04.02.2019 14:26
 
04.02.2019 13:09 Экономика, Финансы

Доллар США и российский рубль незначительно подорожали на первых торгах недели

Минск, 4 февраля. 4 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США и российскому рублю, увеличился — к евро.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0002 рубля (0,01%) и составил 2,4703 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0008 рубля (0,04%) до 2,1583 рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,0015 рубля (0,05%) и составил 3,2899 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти за выходные выросла и сейчас составляет около 63 долларов за баррель сорта Brent.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,0742 рубля и составил 65,5859 рубля.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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