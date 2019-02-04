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Дата распечатки: 04.02.2019 14:30
 
04.02.2019 13:12 Общество

Прощание с Василем Сёмухой состоится 6 февраля

Минск, 4 февраля. Прощание с переводчиком Василем Сёмухой, скончавшимся 3 февраля в возрасте 83 лет, состоится 6 февраля.

Как сообщила БелаПАН председатель Белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай, церемония пройдет с 10.00 до 14.45 в ритуальном зале № 1 на улице Ольшевского, 12, в Минске.

В 14.45 усопшего увезут в крематорий на Северном кладбище столицы.

Василь Сёмуха родился 18 января 1936 года в местечке Ясенец Брестской области.

Переводил с немецкого, польского, латинского, испанского, норвежского, армянского, украинского языков.

В 1959—1964 годах работал редактором в Белорусском государственном издательстве, затем — инженером в секторе технической информации на Минском тракторном заводе, с 1966 по 1967 годы преподавал немецкий язык в школе. В 1967—1972 годах — литсотрудник газеты "Літаратура і мастацтва", по совместительству преподавал немецкий язык в БГУ. С 1972 года — редактор издательства "Мастацкая літаратура". С 1977 года — член Союза писателей СССР.

Был уволен с должности редактора издательства "Мастацкая літаратура" в середине 1990-х, вскоре после прихода к власти Александра Лукашенко. После этого преподавал всемирную литературу в Белорусском гуманитарном лицее им. Я.Коласа.

Известен как переводчик произведений Гёте, Шиллера, Гофмана, Ницше, Брехта, Томаса Манна, Рильке, Зюскинда, Мицкевича, Райниса и других всемирно известных писателей. Переводил тексты для драматических театров и музыкальных произведений.

В 1995 году перевел на белорусский язык "Новый Завет. Псалтырь", в 2002-м — Библию.

Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра

За плодотворную переводческую деятельность Сёмуха награжден орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", удостоен высшей награды Латвии — ордена Трех звезд, лауреат Государственной премии имени Якуба Коласа.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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