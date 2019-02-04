Лукашенко поздравил спикера Госдумы РФ Володина с 55-летием

Минск, 4 февраля. Александр Лукашенко поздравил председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина с днем рождения. 4 февраля ему исполнилось 55 лет.

"В Беларуси вас знают как видного политического деятеля и сторонника белорусско-российской интеграции", — цитирует поздравление пресс-служба президента.

Лукашенко выразил уверенность, что под руководством Володина Госдума и Парламентского собрания Союзного государства приложат все усилия для приумножения традиций межпарламентского взаимодействия на благо двух братских народов.