Платить за ЖКУ по полным тарифам "тунеядцы" не будут до марта

Минск, 4 февраля. Платить за жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам не занятые в экономике граждане не будут до марта. Это следует из опубликованного 4 февраля комментария пресс-службы Министерства труда и социальной защиты.

По информации ведомства, правительство приняло решение о дополнительном информировании граждан о включении их в списки плательщиков жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Эта информация будет размещена в извещении о размере платы за жилищно-коммунальные услуги (так называемой жировке) за январь. "При этом начисление платы за услугу горячего водоснабжения по полному тарифу за январь 2019 года произведено не будет", — отметили в пресс-службе.

Решение принято для того, чтобы граждане, попавшие в списки, имели дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию еще и в феврале, добавили в Минтруда.

"Однако в случае непредоставления гражданами в течение февраля сведений, подтверждающих занятость или наличие трудной жизненной ситуации, начисление платы за услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат на ее оказание, будет выставлено в извещении о размере платы за жилищно-коммунальные услуги за февраль с учетом перерасчета за январь", — уточнили в пресс-службе.

Информацию о включении в списки незанятых также можно будет получить при оплате ЖКУ через ЕРИП, а с 11 февраля — на портале Национального центра электронных услуг при наличии электронной цифровой подписи или уникального идентификатора (логина и пароля).

После протестов, прокатившихся по стране в феврале—марте 2017 года против декрета "о тунеядцах", документ был скорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 "Об изменении декрета президента Республики Беларусь". На смену декрету "О предупреждении социального иждивенчества" пришел декрет "О содействии занятости населения".

На его основании власти разработали базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которая заработала 1 декабря прошлого года. Согласно законодательству, внесенные в эту базу граждане будут обязаны платить за госуслуги в полном объеме, в частности с 1 января 2019 года — за горячую воду, с 1 октября — за газ и отопление.

В декабре министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила, что в базу данных попало около 500 тыс. человек. При этом в министерстве пока не владеют точной информацией о количестве граждан, которые по декрету № 3 будут оплачивать полную стоимость ЖКУ. Об этом заявил первый заместитель министра Андрей Лобович 31 января во время онлайн-конференции на сайте ведомства. "В настоящее время еще продолжается работа по формированию списка тех, кто будет оплачивать по полному тарифу жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, сообщить точно о количестве таких граждан теперь невозможно", — отметил замминистра.