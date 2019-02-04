МИД: В 2018 году Беларусь подтвердила роль страны, способной генерировать и реализовывать объединяющие инициативы

Минск, 4 февраля. Геополитические итоги 2018 года продемонстрировали системный кризис международной ситуации, все более приобретающий глобальный характер. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, который опубликован на сайте МИД.

"Положение в мире характеризовалось усилением нестабильности и непрогнозируемости, наблюдалась тенденция к перманентному ухудшению, — отмечено в документе. — В перечне основных вызовов: усиление соперничества и углубление дефицита доверия между ведущими международными игроками и центрами силы; "тлеющие" региональные конфликты и появление новых очагов нестабильности; обострение экономических противоречий, "торговые войны", применение санкций и контрсанкций; угроза обрушения международной системы контроля над вооружениями и возвращения к гонке вооружений; появление принципиально новых угроз международной безопасности в киберпространстве".

В МИД считают, что все это ставит мир на порог новой холодной войны — глобального геополитического, экономического, военного, идеологического противостояния, усиливает опасность "большого конфликта" с участием ведущих держав.

Беларусь в минувшем году "остро ощущала на себе риски нарастающей конфронтации". "В этих непростых условиях наша страна сохранила и укрепила курс на обеспечение суверенитета и территориальной целостности, проведение независимой и сбалансированной многовекторной внешней политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, их сопряжение с другими объединениями и проектами, укрепление безопасности в региональном и мировом масштабах", — говорится в обзоре.

Сохраняя приверженность стратегическому партнерству с Россией, Беларусь продолжила выстраивать конструктивный диалог с Евросоюзом, США и другими западными странами, а также активно укрепляла взаимодействие с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, отмечается в документе.

"Одним из приоритетов деятельности государства на международной арене по-прежнему оставалась "экономическая дипломатия", направленная на обеспечение экономической безопасности, планомерное достижение равного распределения экспортных поставок между тремя рынками — ЕАЭС, ЕС и регионами "дальней дуги", — сказано в обзоре. — Будучи одним из инициаторов и активным участником интеграционных процессов в Евразии, Беларусь продолжила прилагать усилия по достижению основного приоритета интеграции в рамках ЕАЭС — создания экономического союза без изъятий и ограничений".

По мнению МИД, Беларусь подтвердила роль страны, способной генерировать и реализовывать объединяющие инициативы, прежде всего в области региональной безопасности. Отмечается, в частности, что в Минске прошли крупные международные мероприятия: форум экспертной инициативы "Минский диалог" на тему "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", международная конференция под эгидой ОБСЕ "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. "Тем самым на практике подтверждена востребованность Минска в качестве международной площадки, на которой обсуждаются и предлагаются пути решения сложнейших мировых и региональных проблем", — подчеркивается в обзоре.

Минские договоренности по-прежнему оставались одним из ключевых механизмов урегулирования ситуации на востоке Украины, считает МИД. В 2018 году Беларусь обеспечила проведение более 20 встреч в рамках работы трехсторонней контактной группы.

Сохранилась высокая динамика международных контактов на высшем и высоком уровнях, говорится в обзоре. Состоялись 13 визитов президента Беларуси, 7 визитов премьер-министра, 6 визитов министра иностранных дел за рубеж, а также 46 визитов официальных делегаций зарубежных государств в Беларусь (9 визитов глав государств, 13 визитов руководителей правительств, 24 визита на уровне министров иностранных дел).

После проведенной в 2017—2018 годах оптимизации сеть загранучреждений представляет интересы Беларуси в 57 государствах (с учетом аккредитации послов по совместительству — в 109).

В 2018 году, отмечает МИД, Беларусь продолжила последовательную либерализацию визовой политики, результатом которой стали упрощение для граждан ряда стран визовых формальностей, увеличение срока пребывания в Беларуси при безвизовом въезде. Поддержку правительства нашла инициатива МИД о разработке национальной стратегии развития туризма, говорится в обзоре.