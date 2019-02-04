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Дата распечатки: 04.02.2019 17:34
 
04.02.2019 16:17 Экономика

Россельхознадзор не пропустил 20 тонн сыра и 20 тонн сухой сыворотки из Беларуси

Минск, 4 февраля. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) по Брянской и Смоленской областям не пропустило в Россию партии белорусских сыра и сухой сыворотки.

Как сообщает управление, на минувшей неделе был запрещен ввоз в РФ сухой молочной деминерализованной сыворотки, выработанной гродненским предприятием. "Указанная продукция общим весом 20 тонн перевозилась в Смоленскую область. Однако в ходе ветеринарного контроля специалисты ведомства установили, что конкретные номера партий продукции, указанные на маркировочных этикетках и в имевшемся удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, не были указаны в электронном ветеринарном сертификате, оформленном белорусской государственной ветеринарной службой. В связи с указанным нарушением груз возращен отправителю", — уточняет Россельхознадзор.

Запрещен также ввоз из Беларусь 20 тонн сыра "Голландский". Согласно сопроводительным документам, продукция производства ОАО "Здравушка-милк" следовала в Казахстан. "Отправителем было указано минское ООО "ТерраФуд". Однако при проведении ветеринарного контроля доступной части груза специалисты управления Россельхознадзора обнаружили сыр, информация о котором отсутствовала в предоставленном удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Таким образом, в связи с фактическим отсутствием гарантий качества и безопасности на часть перевозимой продукции принято решение вернуть сыр отправителю", — заключили в ведомстве.

Алексей Александров, БелаПАН.

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