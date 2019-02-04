Взаимодействие с Россией могло бы быть эффективней при устранении проблем в различных сферах, считают в МИД Беларуси

Минск, 4 февраля. Традиционно высокая динамика белорусско-российских отношений в 2018 году подкреплялась интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях, различными форматами межправительственного, межпарламентского и межотраслевого взаимодействия. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, опубликованном на сайте МИД.

При этом в документе отмечается: "Взаимодействие в различных сферах могло бы быть более эффективным в случае обеспечения равных условий хозяйствования, доступа к рынкам товаров и услуг, решения проблемных вопросов в нефтегазовой сфере, снятия проблем в области поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран".

МИД напоминает, что в 2018 году президенты Беларуси и России провели 10 встреч в различных форматах, неоднократно общались по телефону. Развитию процессов союзного строительства способствовали заседания Высшего государственного совета (19 июня, Минск), Совета министров Союзного государства (13 июня, Москва, и 13 декабря, Брест), а также реализация приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018—2022 годы, союзных программ и проектов.

Продолжена координация действий на международной арене, в том числе посредством реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников договора о создании Союзного государства на 2018—2019 годы.

Активно развивалось межрегиональное сотрудничество, осуществлено более 200 региональных визитов и иных мероприятий. В рамках масштабного пятого Форума регионов с участием глав государств Беларуси и России (10—12 октября) были подписаны коммерческие контракты более чем на 500 млн долларов США.

"Беларусь и Россия остаются важнейшими торговыми партнерами. В 2018 году на долю России приходилась почти половина всего объема внешней торговли (38,4% в общем объеме белорусского экспорта, 58,9% в общем объеме белорусского импорта). Беларусь в свою очередь входит в пятерку основных торговых партнеров России", — отмечается в обзоре.