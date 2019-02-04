МИД: В 2018 году Беларусь продолжила активно развивать отношения со странами СНГ и Грузией

Минск, 4 февраля. В 2018 году Беларусь продолжила активно развивать двусторонние отношения с государствами СНГ и Грузией, говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, опубликованном на сайте МИД.

Так, получило дальнейшее развитие белорусско-азербайджанское партнерство. В ноябре Минск с официальным визитом посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Поддерживались активные контакты с Арменией на интеграционных площадках. В частности президент Армении Армен Саркисян принял участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла осенью в Минске.

Наращивалось политическое, торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие с Казахстаном, отмечается в обзоре. В ноябре состоялся визит парламентской делегации во главе с председателем сената парламента Казахстана в Беларусь, в декабре в Беларуси прошли Дни культуры Казахстана.

"Заметно активизирован белорусско-кыргызский диалог в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, — говорится в документе. — Организованы встреча министров иностранных дел, первые двусторонние межмидовские консультации. В рамках визита в Минск премьер-министра Кыргызской Республики для участия в заседании Евразийского межправительственного совета состоялось торжественное открытие памятного знака писателю Чингизу Айтматову".

Динамичный характер, по оценке МИД, носил белорусско-молдавский диалог. Официальный визит Александра Лукашенко в Молдову, а также ряд встреч на высшем и высоком уровнях "привели к наращиванию контактов по всем направлениям двустороннего взаимодействия".

Позитивным и конструктивным было в минувшем году развитие отношений Беларуси с Таджикистаном и Туркменистаном, отмечается в обзоре.

С Украиной "продолжилось взаимодействие в политической, торгово-экономической и иных сферах". "Серьезный импульс получило межрегиональное сотрудничество: в Гомеле состоялся первый в истории Форум регионов Беларуси и Украины, в работе которого приняли участие президенты двух стран. В Киеве с успехом прошла многоотраслевая выставка белорусских производителей Made in Belarus. Беларусь оказала гуманитарную помощь украинскому населению, находящемуся по обе стороны разграничения в Донбассе. Проведены Дни культуры Украины в Республике Беларусь", — констатирует МИД.



В обзоре также указано на "значительную активизацию взаимодействия с Узбекистаном". Впервые за последние 24 года состоялся официальный визит президента Беларуси в эту страну. По его итогам правительствами двух государств утверждена дорожная карта по развитию сотрудничества. В Минске открыто посольство Республики Узбекистан, отмечает МИД.

Продолжался "динамичный диалог на высшем и высоком уровнях" с Грузией. В марте прошлого года состоялся очередной официальный визит главы белорусского государства в Грузию. Главным событием в гуманитарной сфере сотрудничества стали первые Дни культуры Грузии в Беларуси, говорится в обзоре.