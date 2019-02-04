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Дата распечатки: 04.02.2019 17:30
 
04.02.2019 17:13 Политика, Экономика

МИД: Беларусь продолжает планомерно выстраивать сотрудничество со странами Ближнего Востока

Минск, 4 февраля. В 2018 году Беларусь продолжила планомерное выстраивание сотрудничества со странами Ближнего Востока, говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, который опубликован на сайте МИД.

В документе отмечается, что сохранилась тенденция поступательного развития сотрудничества с Израилем. В прошлом году состоялось заседание совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, активизировались межпарламентские контакты. Представительная израильская делегация приняла участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины уничтожения Минского гетто, прошедших в белорусской столице 22—23 октября.

По данным МИД, "стабильно высоким" остается уровень взаимодействия с государствами Персидского залива. В мае в Абу-Даби состоялось очередное заседание совместного комитета по сотрудничеству между правительствами Беларуси и ОАЭ. В ходе заседания подписано девять двусторонних документов. В целях дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества с ОАЭ и решения задач по эффективному участию страны во Всемирной выставке "Экспо-2020" открыто генеральное консульство Беларуси в Дубае, сообщает внешнеполитическое ведомство.

В прошлом году, отмечает МИД, развивалось "разноплановое взаимодействие" с Оманом с акцентом на торгово-экономическую составляющую, состоялся обмен межведомственными делегациями на министерском и экспертном уровне. Беларусь посетила делегация крупных оманских инвесторов и бизнесменов, а белорусские производители приняли участие в ряде выставок на территории Омана.

Также сообщается, что в 2018 году белорусская сторона оказывала гуманитарную поддержку Сирии, в том числе были организованы отдых и оздоровление сирийских детей в Беларуси, а также доставка гуманитарных грузов сирийскому народу.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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