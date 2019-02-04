МИД: В 2018 году Беларусь продолжала работу по активизации отношений со странами Африки

Минск, 4 февраля. В 2018 году Беларусь продолжала работу по активизации отношений со странами Африки, говорится в обзоре итогов внешней политики и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, опубликованном на сайте МИД.

Высокий уровень политического и торгово-экономического взаимодействия поддерживался с Египтом и Суданом. "Стороны продолжают проработку и реализацию совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, науки и образования. Осуществляется активное межотраслевое сотрудничество", — отмечает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщает МИД, активизировано взаимодействие с Алжиром. С Анголой в стадии реализации находятся несколько совместных проектов.

В августе прошлого года Беларусь и Гана провели очередной раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами, в ходе которого обсудили перспективные направления двустороннего экономического сотрудничества, экспорт белорусских услуг в сфере образования и медицины, возможности расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Активно развивался политический и торгово-экономический диалог с Зимбабве, заключены контракты на поставку белорусской техники в эту страну, говорится в обзоре.

С открытием белорусского посольства в Кении Минск связывает перспективы роста экономического сотрудничества Беларуси со странами Восточной Африки, отмечает МИД.

Беларусь укрепила позиции на рынке образовательных услуг в Нигерии. Граждане этой страны традиционно занимают первое место по количеству учащихся в вузах Беларуси среди жителей африканских стран, говорится в обзоре. Прорабатывается вопрос открытия на базе одного из колледжей Нигерии совместных курсов довузовской подготовки.

22 марта 2018 года в ЮАР состоялось заседание белорусско-южноафриканского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которого был организован бизнес-семинар с участием деловых кругов двух стран.