Лукашенко назначил председателей минских городского и областного судов

Минск, 4 февраля. Александр Лукашенко 4 февраля подписал указ № 38 "О назначении и освобождении судей".

Как сообщает пресс-служба президента, председателем Минского городского суда назначен Павел Коршунович. Судьей и председателем Минского областного суда назначен Эдуард Касперович, который до настоящего времени работал в должности первого заместителя председателя и судьи Брестского областного суда.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.