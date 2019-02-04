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Дата распечатки: 04.02.2019 20:30
 
04.02.2019 19:01 Политика, Общество

Лукашенко назначил председателей минских городского и областного судов

Минск, 4 февраля. Александр Лукашенко 4 февраля подписал указ № 38 "О назначении и освобождении судей".

Как сообщает пресс-служба президента, председателем Минского городского суда назначен Павел Коршунович. Судьей и председателем Минского областного суда назначен Эдуард Касперович, который до настоящего времени работал в должности первого заместителя председателя и судьи Брестского областного суда.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.

 

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