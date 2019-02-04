В Минской области пресечена деятельность крупнейшей в Беларуси подпольной фабрики по производству марихуаны

Минск, 4 февраля. В Минской области витебские оперативники пресекли деятельность крупнейшей в Беларуси подпольной фабрики по производству марихуаны.

Как сообщает сайт УВД Витебского облисполкома, фигуранты подпольного бизнеса попали в поле зрения правоохранителей после того, как начали расширять свой рынок сбыта высококачественной марихуаны. Мужчины предлагали к реализации крупные партии на территории Витебской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома вышли на поселок в Минской области, где в одном из коттеджей с зарешеченными окнами площадью около 200 кв. метров предприимчивые белорусы организовали фабрику по производству наркотического средства. Во время очередного визита на подпольное производство они были задержаны оперативниками при поддержке ОМОНа.

За массивными металлическими дверями, которые пришлось открывать с помощью специальных инструментов, скрывались огромные теплицы. "Автономная система энергообеспечения, поддерживающая в нужном режиме микроклимат, продуманный подход к агротехнике — все указывало на значительные масштабы производства. Только горшечных растений, находящихся в различных фазах роста, насчитывалось несколько сотен. Здесь же находился и готовый к реализации продукт — высушенные и измельченные шишки и листва конопли", — сообщает областная милиция.

"Все подробности криминального бизнеса еще предстоит выяснить оперативникам. Однако уже можно констатировать, что выявленное производство — крупнейшее на территории республики за последние годы", — отмечается в сообщении УВД Витебского облисполкома.