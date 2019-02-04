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Дата распечатки: 04.02.2019 22:02
 
04.02.2019 21:14 Общество

В вестибюле станции метро "Московская" задержан 25-летний житель Гомельской области с партией некурительных табачных смесей

Минск, 4 февраля. В вестибюле станции метро "Московская" задержан 25-летний неработающий житель Гомельской области, сообщает Первомайское РУВД Минска.

У него обнаружен и изъят 31 пакет некурительной табачной смеси насвай, 3 полимерных контейнера с 57 пакетами некурительной табачной смеси снюс, подготовленных для продажи. Общий вес насвая превысил 1.200 граммов, снюса — 80 граммов.

Установлено, что задержанный житель Гомельской области занимался реализацией некурительных табачных смесей. Один пакетик насвая с 40 граммами смеси он продавал за 4 рубля.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Молодой человек может быть привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 16.10 Кодекса об административных правонарушениях (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 40 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных изделий, либо административный арест.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной и административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.

БелаПАН.

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