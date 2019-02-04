Обзор важнейших событий 4 февраля 2019 года

Минск, 4 февраля. Александр Лукашенко распорядился увеличить численность пограничников. "С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность — важнейший фактор", — заявил Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году. Он потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы. "Особенно о чем мы с вами договаривались — возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", — сказал Лукашенко. При этом он заявил, что пограничная политика Беларуси направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства: "Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне II Европейских игр".

Беларусь призвала США и Россию "проявить ответственность" и принять меры по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заявил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк, "выход из договора может привести к развалу системы международных соглашений в области международной безопасности, разоружения и контроля над вооружениями". В МИД считают, что ситуация, которая складывается вокруг ДРСМД, чревата "эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента". Представители внешнеполитического ведомства убеждены, что договор нужно сохранить в рамках "профессионального и взаимоуважительного диалога заинтересованных сторон, в первую очередь, в рамках предусмотренных ДРСМД механизмов". Важно, чтобы "по обе стороны Атлантики" были предприняты все усилия по "возобновлению и укреплению мер доверия для того, чтобы не допустить размещения ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе". "Беларусь призывает США и Россию вновь проявить высокую ответственность за судьбы мира, как это сделали СССР и США 30 лет назад, для того чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в евразийском регионе", — заявил Шупляк.

Оргкомитет по празднованию Дня Воли направил властям обращение с призывом отметить 101-ю годовщину провозглашения БНР. Документ и его копии за подписью восьми членов оргкомитета переданы в Администрацию президента, правительство, а также Минский городской исполнительный комитет, сообщил БелаПАН член оргкомитета, художник Микола Купава. День 25 марта в истории Беларуси, говорится в обращении, заслуживает быть внесенным в национальный календарь для ежегодного празднования на государственном уровне. Оргкомитет сообщает, что начата подготовка к празднованию 101-й годовщины провозглашения БНР и призывает общественность отметить праздник "на достойном уровне", а госорганы — почтить память БНР и ее деятелей, в том числе в виде установки памятников и памятных досок, а также переименования улиц Минска и других городов. Кроме того, оргкомитет предлагает воспользоваться позитивным опытом сотрудничества инициативной группы с местными властями во время организации праздничных мероприятий 25 марта 2018 года. Заявка на проведение 24 марта на стадионе "Динамо" массовых мероприятий по случаю 101-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики подана 16 января от имени Партии БНФ и культурной площадки "Арт Сядзіба".

Платить за жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам не занятые в экономике граждане не будут до марта, сообщила пресс-служба Минтруда и соцзащиты. По информации ведомства, правительство приняло решение о дополнительном информировании граждан о включении их в списки плательщиков жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат. Эта информация будет размещена в извещении о размере платы за жилищно-коммунальные услуги (так называемой жировке) за январь. "При этом начисление платы за услугу горячего водоснабжения по полному тарифу за январь 2019 года произведено не будет", — отметили в пресс-службе. Решение принято для того, чтобы граждане, попавшие в списки, имели дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию еще и в феврале, добавили в Минтруда.

В завершающей стадии находится обсуждение вопросов подписания соглашения с ЕС об упрощении визовых формальностей, говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, который опубликовал МИД. В отношениях между Беларусью и Евросоюзом, отмечает ведомство, сохранилась позитивная динамика. "Прошедший год стал интенсивным как по количеству, так и уровню визитов и политических контактов", — говорится в документе. Беларусь посетили ряд еврокомиссаров, в том числе комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан, а также руководство делегации Европарламента по связям с Беларусью. В свою очередь министр иностранных дел Владимир Макей провел в Брюсселе переговоры с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и еврокомиссаром Ханом. Координационная группа Беларусь — ЕС провела в 2018 году два заседания, состоялись отраслевые диалоги в области экономики и финансов, торговли, таможни и охраны окружающей среды. Как отмечается в обзоре, на заключительную стадию выведены переговоры о приоритетах партнерства Беларусь — ЕС, которые станут дорожной картой сотрудничества на 2019—2020 годы в четырех областях (укрепление системы государственного управления; экономическое развитие и рыночные возможности; транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат; контакты между людьми).

Национальный банк намерен ограничивать системный риск, который генерируют коммерческие банки "с повышенным риск-аппетитом", говорится в письме регулятора, которое кредитные организации получили в конце прошлой недели. "В основе указанной системы мер будет лежать подход, в соответствии с которым к банкам, реализующим такие бизнес-модели, будут применяться повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов", — говорится в письме регулятора. Нацбанк поясняет, что в качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, будет использоваться превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам, кредитам и облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска (РВСР). Как сообщает регулятор, РВСР будут определяться Национальным банком ежемесячно, начиная с февраля 2019 года, на основе средних процентных ставок по новым вкладам и кредитам в национальной валюте крупнейших (системно значимых) банков.