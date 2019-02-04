МИД: Обсуждение вопросов подписания с ЕС соглашения об упрощении визовых формальностей находится в завершающей стадии

Минск, 4 февраля. В завершающей стадии находится обсуждение вопросов подписания соглашения с ЕС об упрощении визовых формальностей, говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2018 году, который опубликован на сайте МИД.

Также, сообщает внешнеполитическое ведомство, в завершающей стадии обсуждение вопросов подписания соглашения с Российской Федерацией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников договора о создании Союзного государства.

Всего, по информации МИД, в 2018 году Беларусь подписала 166 международных договоров и иных международно-правовых документов. Из этих договоров 135 являются двусторонними, в том числе с международными организациями, и 31 — многосторонний (10 договоров в рамках ЕАЭС, 4 — в рамках ОДКБ, 14 — в рамках СНГ, 3 — в рамках Всемирного почтового союза).

В обзоре отмечается, что динамично формировалась договорно-правовая база сотрудничества с государствами СНГ и Грузией (заключено 57 международных договоров и иных документов), государствами Азии, Африки и Латинской Америки (заключено 43 международных договора и иных документов), государствами — членами ЕС и другими государствами Европы (26 международных договоров и иных документов). С международными организациями заключено 9 договоров кредитно-финансового характера.

При активном участии МИД принят закон "О международных договорах Республики Беларусь", который вступил в силу 14 декабря прошлого года.

Создан и начал свою работу научно-консультативный совет по международному праву при Министерстве иностранных дел.

Кроме того, говорится в обзоре, активный характер носило развитие двусторонней договорно-правовой базы по визовой тематике.

Вступили в силу ряд соглашений: о безвизовых поездках для владельцев дипломатических служебных и официальных паспортов с Чили, с Гонконгом об отмене визовых требований, с КНР о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. Начал действовать также протокол с ОАЭ о внесении изменений и дополнений в соглашение о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических паспортов.

Ряд соглашений подписаны и проходят ратификацию: с Алжиром — об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов, с Грузией — о взаимных безвизовых поездках граждан, с Сент-Китс и Невис — о взаимной отмене виз, с Колумбией — о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов, с Черногорией — о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан.

Беларусь готовится подписать соглашения об отмене виз для владельцев диппаспортов с Суданом и Бахрейном, соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания с Колумбией, протокола с ОАЭ о взаимной отмене виз.

В 2018 году продолжена работа над проектами международных договоров, регулирующих безвизовые поездки по дипломатическим, служебным или официальным паспортам с Индией, Иорданией, Кенией, Мозамбиком, Непалом, Пакистаном, Филиппинами, Эфиопией, по национальным паспортам — с Албанией, Гондурасом, Республикой Корея, Македонией, Малайзией, Оманом, Перу, Сейшелами, Сингапуром, Украиной, Уругваем.

Как и в предыдущие годы, подчеркивается в обзоре, одним из важнейших направлений деятельности МИД оставалась защита законных прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Беларусь за рубежом, рассмотрение их обращений, оказание помощи лицам, попавшим в экстремальные ситуации. Белорусскими загранучреждениями в 2018 году оказана различного рода правовая помощь более чем 2 тыс. граждан.