Лукашенко поздравил работников системы Минюста: Ваше ведомство обеспечивает защиту прав и свобод человека

Минск, 5 февраля. Александр Лукашенко поздравил работников органов и организаций системы Министерства юстиции с 100-летним юбилеем со дня образования органов юстиции.

"С момента создания в далеком 1919 году ваше ведомство стоит на страже Закона, обеспечивает защиту интересов государства и общества, прав и свобод человека, содействует развитию правовой культуры, — говорится в поздравлении. — В наши дни система Министерства юстиции выполняет важнейшие задачи по укреплению правового поля страны, являясь достойным преемником национальных юридических традиций".

Глава государства выразил убежденность, что "работники системы Министерства юстиции и впредь будут добросовестно, целеустремленно и на высоком профессиональном уровне служить белорусскому народу".