Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/05/991357/
Дата распечатки: 05.02.2019 08:47
 
05.02.2019 08:23 Общество

Лукашенко поздравил работников системы Минюста: Ваше ведомство обеспечивает защиту прав и свобод человека

Минск, 5 февраля. Александр Лукашенко поздравил работников органов и организаций системы Министерства юстиции с 100-летним юбилеем со дня образования органов юстиции.

"С момента создания в далеком 1919 году ваше ведомство стоит на страже Закона, обеспечивает защиту интересов государства и общества, прав и свобод человека, содействует развитию правовой культуры, — говорится в поздравлении. — В наши дни система Министерства юстиции выполняет важнейшие задачи по укреплению правового поля страны, являясь достойным преемником национальных юридических традиций".

Глава государства выразил убежденность, что "работники системы Министерства юстиции и впредь будут добросовестно, целеустремленно и на высоком профессиональном уровне служить белорусскому народу".

 

 

 

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 05 Февраль 2019, 08:47
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск