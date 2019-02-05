Сорокалетний минчанин задержан по подозрению в изготовлении детской порнографии

Минск, 5 февраля. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело об изготовлении материалов порнографического характера.

Как сообщает отдел информации и связи с общественностью СК, в сентябре 2018 года сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции Украины предоставили белорусским правоохранительным органам информацию о том, что на территории Беларуси находится пользователь интернета, который может быть причастен к изготовлению, рекламированию и распространению порнографических материалов с изображением малолетних.

Полученные сведения были проверены в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУНиПТЛ МВД Беларуси, которые установили личность 40-летнего минчанина.

Следственным комитетом по факту изготовления, рекламирования и распространения порнографических материалов с использованием заведомо малолетних возбуждено дело по ч. 3 ст. 343-1 Уголовного кодекса.

По подозрению в совершении указанного преступления 5 февраля мужчина задержан.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый занимался созданием сценариев фильмов порнографического содержания. По этим сценариям двое жителей Украины изготавливали видеоролики с участием малолетнего. Установлен случай, когда в съемке участвовал пятилетний ребенок. Для обеспечения конспирации при расчетах подозреваемый использовал криптокошелек. В дальнейшем отснятые видеоматериалы размещались на специализированных сайтах с целью продажи.

Следователями по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника, а также электронные носители с информацией. Известно, что мужчина работает руководителем отдела в одной из организаций и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Расследование дела продолжается.