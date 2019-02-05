Минстройархитектуры будет устанавливать норматив предельной стоимости квадратного метра площади жилого помещения

Минск, 5 февраля. Согласно постановлению правительства от 31 января № 71 вносятся изменения в положение о Министерстве архитектуры и строительства, которое теперь будет осуществлять новые функции, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Среди них установление норматива предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Ранее данный норматив устанавливался решением правительства.

Также Минстройархитектуры делегированы полномочия по установлению порядка осуществления мониторинга цен (тарифов) для формирования республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы; обеспечению разработки и утверждению общереспубликанских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и порядка их применения при определении сметной стоимости строительства объектов; норм на строительство временных зданий и сооружений и порядок их применения при определении сметной стоимости строительства объектов; норм для определения средств на содержание заказчика (застройщика, инженерной организации); установлению размера одного человеко-часа рабочих-строителей в среднем по Беларуси в денежном выражении для применения при определении сметной стоимости строительства объектов; установлению порядка определения сметной стоимости строительства объектов и составления сметной документации, в том числе на пусконаладочные работы.

О том, что стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2019 года не превысит 1.025 рублей за 1 кв. м, сообщил 30 января на пресс-конференции начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Авраменко.

"Мы выполняем задачу, чтобы стоимость квадратного метра жилья для нуждающихся не превышала среднемесячной начисленной зарплаты. Так, в 2018 году она составила 841,95 рубля за квадратный метр (при плане не более 923,16 рубля), и соотношение стоимости и зарплаты составило 0,88%", — отметил Авраменко.