Совладелец крупной сети ресторанов японской кухни в Минске заключен под стражу за недоплату налогов

Минск, 5 февраля. Оперативники управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску во взаимодействии с сотрудниками столичного управления Следственного комитета пресекли противоправную деятельность совладельцев крупной сети ресторанов японской кухни в белорусской столице, сообщила пресс-служба КГК.

Установлено, что с апреля 2016 года по март 2017 года должностные лица коммерческого предприятия не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов.

Занижение реального размера выручки позволяло субъекту хозяйствования занижать налоговую базу и, как результат, недоплачивать налоги. По предварительной оценке, в бюджет не поступило около 80 тыс. рублей.

Владельцам сети ресторанов инкриминируется причинение ущерба государству в виде неуплаченных налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса). Директор, он же совладелец, заключен под стражу.

В ходе обысков в офисах ресторанов и по месту жительства подозреваемых изъято 20 тыс. долларов, наложен арест на имущество фигурантов, в том числе на десять автомобилей.