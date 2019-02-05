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Дата распечатки: 05.02.2019 11:46
 
05.02.2019 11:07 Экономика, Общество

Совладелец крупной сети ресторанов японской кухни в Минске заключен под стражу за недоплату налогов

Минск, 5 февраля. Оперативники управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску во взаимодействии с сотрудниками столичного управления Следственного комитета пресекли противоправную деятельность совладельцев крупной сети ресторанов японской кухни в белорусской столице, сообщила пресс-служба КГК. 

Установлено, что с апреля 2016 года по март 2017 года должностные лица коммерческого предприятия не отражали в бухгалтерском учете часть наличных денежных средств, поступающих от реализации продукции ресторанов. 

Занижение реального размера выручки позволяло субъекту хозяйствования занижать налоговую базу и, как результат, недоплачивать налоги. По предварительной оценке, в бюджет не поступило около 80 тыс. рублей. 

Владельцам сети ресторанов инкриминируется причинение ущерба государству в виде неуплаченных налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса). Директор, он же совладелец, заключен под стражу. 

В ходе обысков в офисах ресторанов и по месту жительства подозреваемых изъято 20 тыс. долларов, наложен арест на имущество фигурантов, в том числе на десять автомобилей.

Марина Носова, БелаПАН.

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