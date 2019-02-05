Завершено расследование ДТП в Каменецком районе с гибелью четырех человек

Минск, 5 февраля. Завершено расследование уголовного дела о ДТП с четырьмя погибшими в Каменецком районе Брестской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Авария с участием грузового автомобиля "МАЗ-650118" и микроавтобуса Renault Master произошла утром 26 июля 2018 года на 34-м километре автодороги Брест — Каменец — Беловежская пуща. В результате ДТП погибла семья — водитель микроавтобуса и три пассажира, среди которых два малолетних ребенка.

В ходе следствия установлено, что 61-летний водитель "МАЗа" нарушил правила дорожного движения и выехал со второстепенной дороги на перекресток, не выполнив требования дорожного знака "Движение без остановки запрещено".

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и следственного эксперимента, а также по результатам экспертиз установлено, что водитель "МАЗа" располагал объективной возможностью видеть приближающийся слева по главной дороге автомобиль Renault Master, однако не уступил ему дорогу и продолжил движение без остановки.

Водителю грузового автомобиля предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть четырех человек) Уголовного кодекса.

Мужчина полностью признал вину. На время следствия к нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.