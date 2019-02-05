Фискальные риски в Беларуси исходят от промпредприятий и АПК

Минск, 5 февраля. Согласно оценке Министерства финансов, фискальные риски в Беларуси исходят от промышленных предприятий и организаций агропромышленного комплекса. Данные Минфина Беларуси приведены в материалах Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Беларусь с 2016 года получает траншами кредит ЕФСР. Шестой (из семи) транш кредита поступил в октябре 2018 года. В отчете о выполнении условий шестого транша, который опубликовал ЕФСР, сообщается, что Минфином подготовлена система оценки фискальных рисков.



"Система оценки фискальных рисков (СОФР) Министерства финансов Беларуси охватывает 3.750 предприятий с любой долей государственной собственности, по каждому из которых обрабатывается порядка 50—60 показателей", — говорится в отчете ЕФСР.



По каждому предприятию с госкапиталом рассчитываются несколько категорий коэффициентов (платежеспособности, долговой нагрузки, задолженности по налогам и сборам, задолженности по заработной плате и сводный коэффициент — фискальных рисков).



"По оценкам Министерства финансов Республики Беларусь, около 50% фискальных рисков формируются предприятиями агропромышленного комплекса, 50% — предприятиями промышленности, из которых половина рисков генерируется промышленностью строительных материалов", — отмечается в отчете.



На необходимость снижать фискальные риски для повышения эффективности госпредприятий ранее указывал глава Нацбанка Павел Каллаур.



На фискальные риски внимание белорусских властей неоднократно обращал и Международный валютный фонд. По оценке МВФ, в условиях, когда финансовое положение многих госпредприятий в 2015—2016 годах ухудшилось, фискальные риски, возникающие в бюджетной сфере из-за взаимодействия государства с госпредприятиями, существенно возросли. Эксперты МВФ считают, что фискальные риски могут выражаться в прямых издержках для белорусского бюджета в связи с получением меньших дивидендов и налогов от госпредприятий.



Кроме того, по мнению валютного фонда, риски для бюджета связаны с тем, что в условиях ухудшения финансового положения госпредприятий могут потребоваться субсидии на покрытие расходов по убыточным направлениям деятельности.



МВФ также видит фискальные риски в том, что могут потребоваться дополнительные бюджетные расходы на исполнения госгарантий по кредитам, ранее выданным госпредприятиям.