Лукашенко требует прекратить поддержку предприятий, не выполняющих поставленные задачи

Минск, 5 февраля. Александр Лукашенко требует прекратить поддержку тех предприятий, которые не выполняют поставленные задачи. Об этом он заявил 5 февраля на совещании "с экономическим блоком страны". Как сообщает пресс-служба президента, обсуждались различные вопросы — от международного сотрудничества до повышения эффективности работы отдельных предприятий.

"Сегодня традиционное совещание с экономическим блоком нашего государства, ядром которого является правительство, — сказал Лукашенко. — Поскольку вопросы, вынесенные на совещание, касаются и парламента, и Комитета госконтроля, Администрации президента, других структур, мы пригласили сюда руководителей (этих госорганов. — БелаПАН.). Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, таможенных вопросов".

Правительство внесло предложения по повышению эффективности работы отдельных предприятий. Однако Лукашенко потребовал прекратить поддержку тех предприятий, которые не справляются с поставленными задачами.

"Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно, — заявил Лукашенко. — И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того как — в очередной раз напоминаю — руководители пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера".