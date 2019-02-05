Госпогранкомитет: В 2018 году борьба с контрабандой оружия на белорусских рубежах оставалась напряженной, но контролируемой

Минск, 5 февраля. В 2018 году борьба с контрабандой оружия на белорусских рубежах "оставалась напряженной, но контролируемой", говорится в сообщении пресс-службы Госпогранкомитета об итогах работы ведомства в 2018 году.

Отмечается, что в прошлом году комитету удалось добиться "более высокой эффективности в охране государственной границы". Территориальными органами пограничной службы задержано 725 нарушителей государственной границы, что на 21,6% больше, чем в 2017 году.

Пограничники из незаконного оборота и при перемещении через государственную границу в минувшем году изъяли 172 единицы оружия, а также около 1,6 тыс. боеприпасов. "Такие цифры дают все основания предполагать, что риски перемещения оружия и боеприпасов через границу сохраняются и в будущем. Неслучайно для органов пограничной службы задача пресечения попыток контрабанды такого рода остается приоритетной", — подчеркивается в сообщении.

В 2018 году также зафиксирован четырехкратный рост попыток перемещения партий наркотиков, в том числе крупных, из стран Евросоюза транзитом через Беларусь в Россию. Раскрыты четыре канала поставки наркотиков, на приграничной территории изъято более 450 кг наркотических средств. Органы дознания пограничной службы возбудили 25 уголовных дел.